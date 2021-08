Juventus perde no primeiro jogo pós-Ronaldo

Formação de Massimiliano Allegri surpreendida pelo Empoli, que nunca havia vencido no Estádio da Juventus, em Turim.

Depois do empate na jornada inaugural da temporada 2021-22, diante da Udinese (2-2), a Juventus continua sem vencer na Série A. Em Turim, naquele que foi o primeiro jogo após a saída de Cristiano Ronaldo para o Manchester United, a “vecchia signora” perdeu por 0-1 com o Empoli, equipa que nunca havia vencido no terreno da Juventus.

A equipa de Massimiliano Allegri entrou mais forte e conseguia chegar com mais perigo à baliza adversária. Aos 12 minutos, valeu uma grande defesa de Guglielmo Vicario, após um remate de Federico Chiesa.

Aos 21 minutos foi a vez de o Empoli ameaçar por intermédio de Bajrami e, pouco depois, Leonardo Mancuso aproveitou um ressalto dentro da área e fez o 0-1 para a formação de Aurelio Andreazzoli.

Logo a seguir, Federico Chiesa poderia ter empatado a partida, mas Vicario voltou a negar-lhe o golo e a Juventus foi a perder para o intervalo.

No regresso para o segundo tempo, o Empoli continuava uma equipa organizada e a dar trabalho à defesa da Juventus. A “vecchia signora” procurava emendar o resultado e, aos 65 minutos, Juan Cuadrado protagonizou uma boa jogada pelo lado direito, mas o remate foi mais uma vez travado pelo guarda-redes do Empoli. Alguns minutos depois, Locatelli ficou em boa posição dentro da área, mas o remate saiu ao lado do poste esquerdo da baliza de Vicario.

Com esta vitória histórica, o Empoli soma os primeiros três pontos na Liga italiana. Já a Juventus mantém apenas um ponto e ocupa, provisoriamente, o 13.º lugar.