Jorge Jesus garante todo o respeito pelo Tondela

Treinador do Benfica entende que precisa de ajustar a equipa para o campeonato, o que considera nem sempre ser fácil.

Jorge Jesus, treinador do Benfica, garantiu este sábado que a equipa tem o mesmo respeito pelo Tondela que teve pelo PSV Eindhoven, mas advertiu que “tem de mudar o chip” para o próximo desafio da I Liga.

O foco do treinador e dos jogadores no adversário deste domingo é tão grande que, durante a conferência de imprensa de antevisão do encontro, o técnico recusou mesmo comentar o sorteio da Liga dos Campeões, por não ser “agradável” para um adversário que os “encarnados” querem vencer.

“Defrontamos o Tondela com todo o respeito. É uma equipa organizada, com jogadores rápidos na frente, que tem uma ideia de jogo muito positiva. O respeito que temos pelo Tondela é exactamente o mesmo que tivemos pelo PSV”, assegurou Jesus.

O técnico admitiu que o trabalho nos dias que se seguiram ao empate em Eindhoven foram passados “na tentativa de mudar o chip” da equipa, algo que, diz-lhe a experiência, “não é fácil”.

Por fim, a poucos dias do encerramento do mercado de transferências, Jesus reconheceu que não foge à “regra” e quer que a janela “feche rapidamente” na expectativa de “não perder ninguém”.

O Benfica recebe o Tondela no domingo, às 18h, no Estádio da Luz, em encontro da quarta jornada da I Liga, que terá a arbitragem de Tiago Martins, da AF Lisboa.

A equipa de Jorge Jesus procura manter o registo 100% vitorioso na I Liga em 2021/22, frente a um Tondela que venceu apenas a partida da primeira jornada do campeonato e vem de uma derrota por 3-0, em casa, com o Portimonense.