Hat-trick de Lewandowski na goleada do Bayern Munique

Adversário do Benfica na Champions venceu por 5-0, diante do Hertha, na 3.ª jornada da Bundesliga.

O Bayern Munique quer revalidar o título de campeão da Alemanha - será o décimo consecutivo - e, neste sábado, goleou o Hertha por 5-0, num encontro em que Lewandowski esteve em destaque e atingiu a marca dos 300 golos com a camisola dos bávaros.

O Hertha até entrou forte e esteve perto de marcar primeiro, mas foi o Bayern Munique que, a jogar em casa, se colocou em vantagem logo aos sete minutos. Alphonso Davies fez uma assistência para Thomas Müller que, com um remate rasteiro à entrada da área, fixou o 1-0.

O Hertha reagiu de imediato com um remate de Serdar, mas Manuel Neuer estava atento. Os “bávaros” iam mantendo a posse de bola e criando várias oportunidades de golo - Alphonso Davies voltou a criar perigo e Goretzka também esteve perto de marcar.

No entanto, o 2-0 chegou pelo “suspeito do costume": Robert Lewandowski, o melhor marcador da Liga alemã 2020-21, com 41 golos, fez o 2-0 aos 35 minutos. O lance ainda foi analisado pelo VAR por possível fora-de-jogo, mas o árbitro acabou por validar o golo.

Na entrada para o segundo tempo, o Bayern Munique (adversário do Benfica na Champions) dilatou a vantagem: Jamal Musiala encontrou espaço e rematou para o 3-0. E a goleada começou a ganhar ainda mais forma aos 70 minutos, quando Leroy Sané assistiu Lewandowski para fazer o quarto da partida, o segundo da conta pessoal. O hat-trick do avançado de 33 anos chegou a seis minutos do apito final.

O Bayern Munique, campeão alemão nas últimas nove temporadas, soma agora sete pontos na Bundesliga, depois de ter empatado (1-1) na primeira jornada, diante do Borussia Mönchengladbach. Lewandowski já lidera a lista de goleadores, com cinco golos, depois de ter atingido, pelo Bayern, a marca dos 300.