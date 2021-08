FC Porto bate Arouca e embala rumo a Alvalade

Uribe e Taremi terraplanaram o caminho de regresso às vitórias, selado por Marcano, frente a um Arouca inofensivo... antes do duelo com o Sporting.

O FC Porto bateu este sábado o Arouca, por 3-0, em partida da quarta jornada da I Liga, assumindo, provisoriamente, a liderança do campeonato, com 10 pontos, e ficando a aguardar os resultados dos jogos de Sporting e Benfica.

Antes da deslocação a Alvalade, e ainda no rescaldo do empate com o Marítimo, na Madeira, onde perdeu os primeiros pontos da época e a companhia dos rivais Benfica e Sporting, o FC Porto precisava de sacudir a pressão frente a um adversário que, em 2015-16, antes da queda para os escalões inferiores, venceu no Dragão.

Essa recordação e a necessidade de arrepiar caminho obrigavam os portistas a justificarem o fosso existente entre o futebol das duas equipas, mesmo que Sérgio Conceição se veja forçado a enviar o mexicano Jesús Corona para a bancada, onde se juntou a Zaidu (este, claramente por opção). O treinador da formação “azul e branca” confiava no “onze” que empatou no Funchal, com Marcano a lateral esquerdo, mas já com o reforço ex-Bayer Leverkusen, Wendell, por perto, pronto para entrar em acção, com direito a estreia na recta final do jogo.

A maior dúvida surgiria mesmo durante o aquecimento, com Matheus Uribe a deixar no ar a possibilidade de não começar a partida. O médio colombiano acabaria por superar os problemas físicos para tornar-se no primeiro protagonista da tarde no Dragão.

Uribe surgiu aos 24 minutos, numa fase em que a equipa experimentava algumas dificuldades para se impor com perigo junto da área arouquense, com o discernimento e a eficácia que traíra a equipa na ronda anterior. O colombiano aproveitou uma bola ganha pelo meio-campo portista para abrir em João Mário, na direita, a tempo de ir emendar o cruzamento para as redes de Fernando Castro (24').

O Arouca cedia sensivelmente a meio da primeira parte, antes de sofrer novo golpe num movimento simples da ala esquerda dos “dragões”. O lance começou numa bola dividida entre Marcano e Bukia, que reclamou falta, tendo Luis Díaz rasgado todo o dispositivo adversário com um passe para a penetração de Taremi.

Apertado, o iraniano encontrou o tempo e o espaço certos para colocar a bola entre o poste e o guarda-redes (34'), ficando apenas a aguardar o veredicto do VAR, que desvalorizou o toque do defesa espanhol no pé do congolês, já nas imediações da área portista.

A partir daí, o Arouca teve que encontrar outras soluções para tentar evitar um desfecho que começava a ganhar contornos irreversíveis. Embora já não existisse a urgência de forçar, o FC Porto sabia que não podia relaxar nem permitir que o adversário se encontrasse e descortinasse uma forma de complicar a tarefa portista.

Apreensão que se desvaneceu à passagem da primeira hora de jogo, na sequência de um livre de Otávio a castigar carga sobre o regressado Vitinha. Chamado à selecção portuguesa, o luso-brasileiro descobriu Pepe na área, com o capitão a acertar em cheio em Marcano, num ressalto feliz para o fundo da baliza do Arouca (63').

Positivo/Negativo Positivo Taremi Estreia a marcar na temporada, com um golo que deu ainda mais sentido à forma como se empenhou e desgastou a última barreira do Arouca. O iraniano não teve muitas oportunidades, mas foi letal na forma como percebeu o buraco da agulha e executou sem hesitar um lance importante para tranquilizar a equipa.

Positivo Uribe Outra estreia na qualidade de “goleador”, com o colombiano a superar um problema físico e a tornar-se decisivo para desbravar caminho rumo ao triunfo. Negativo Arouca Confiou em demasia na capacidade de enervar o FC Porto e explorar a ansiedade do adversário depois dos primeiros pontos perdidos. Só quando percebeu, da forma mais dura, que essa estratégia ruíra, tentou algo, mas sem grande impacto.

Números que podiam ter sido mais expressivos não fosse um fora-de-jogo assinalado a Taremi, instantes depois, recusando a Pepê a estreia a marcar com a camisola do FC Porto.

Segue-se, na próxima jornada, um embate com o campeão nacional, em Alvalade.