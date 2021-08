Alice Diop filma-nos para não sermos esquecidos

É uma das linhas condutoras da competição internacional do IndieLisboa este ano — a vontade de mostrar as “vidas pequenas”, as “pequenas histórias” de que a História com H maiúsculo não reza. Mas esse é também o projecto de um dos melhores — senão o melhor — filme escalado para a competição do festival: Nous, de Alice Diop (Ideal, sábado 28 às 22h, e São Jorge, quinta 2 às 18h15), filme que a sua autora confessa ao Ipsilon ser “uma pequena provocação neste mundo em que vivemos onde toda a gente fala e ninguém se ouve”: um filme que “fala de um mundo onde as pessoas vivem ao lado umas das outras mas se ignoram, mas que estão ligadas por uma linha de comboio.”