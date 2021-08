Jorge Sampaio internado no Algarve e transferido de helicóptero para Lisboa

Jorge Sampaio foi esta sexta-feira de manhã transferido de helicóptero para o Hospital de Santa Cruz, em Lisboa, encontrando-se sob vigilância médica, confirmou ao PÚBLICO assessora do antigo Presidente da República.

Jorge Sampaio, de 81 anos, foi internado no Algarve, onde se encontrava de férias, devido a “problemas respiratórios”. Foi transferido dado o seu “historial clínico” de doenças cardíacas e vai agora ser acompanhado no Hospital de Santa Cruz, onde é habitualmente seguido.

O ex-presidente da República foi submetido a uma cirurgia ao coração, durante o primeiro mandato no Palácio de Belém. O Tribunal Constitucional declarou, então, o impedimento temporário do Presidente, substituído no cargo por Almeida Santos, na altura presidente da Assembleia da República e segunda figura do Estado. Sampaio foi operado ao coração novamente em Setembro den 2018.