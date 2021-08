Alemanha tira Lisboa da lista de “alto risco” mas mantém o Algarve

No dia 13 de Agosto, as autoridades alemãs tiraram Portugal, à excepção da Área Metropolitana de Lisboa e do Algarve, da lista de “alto risco”. Esta sexta-feira tiraram também a AML, mas mantiveram a região sul do país.

As autoridades alemãs tiraram a Área Metropolitana de Lisboa (AML) da lista de alto risco relativamente à covid-19, mas mantiveram o Algarve, segundo o relatório semanal do Instituto Robert Koch (RKI) esta sexta-feira divulgado.

A manutenção do Algarve na lista de “alto risco” significa que os viajantes sem a vacinação completa contra a covid-19 que visitem a região são colocados em quarentena de dez dias na chegada à Alemanha. O período de isolamento pode ser reduzido para cinco dias se for apresentado um teste negativo ao fim do quinto dia.

No dia 13 de Agosto, as autoridades alemãs tiraram Portugal, à excepção da Área Metropolitana de Lisboa e do Algarve, da lista de “alto risco”.

Esta sexta-feira tiraram também a AML, mas mantiveram o Algarve.

Como regra, desde o início de Agosto, todos os viajantes maiores de 12 anos que não tenham recebido as duas doses da vacina contra a covid-19 ou não tenham estado infectados pelo coronavírus SARS-CoV-2 têm de apresentar um teste negativo ao entrar na Alemanha.

Aos viajantes sem vacinação completa com origem numa das regiões incluídas na lista de “alto risco” é imposta uma quarentena de dez dias, que pode ser reduzida para cinco dias com teste negativo ao 5.º dia.

A Alemanha registou um aumento moderado, mas contínuo, na incidência de casos de infecção desde Julho.

O pico absoluto foi registado em Dezembro de 2020, com 196,7 casos semanais por cada 100.000 habitantes.

Depois de manter durante meses o encerramento da vida pública (restauração, cultura e lojas não essenciais), o nível foi reduzido até atingir, em Junho, a incidência média nacional de cinco casos semanais.