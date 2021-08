PSP aceita polícias candidatos às autárquicas, desde que em licença

Pedro Magrinho, chefe da polícia em funções, é nesta sexta-feira ouvido num processo de averiguações na PSP. Lei afasta polícias no activo das eleições autárquicas, mas tribunal aceitou a candidatura com base num parecer da CNE e numa licença sem vencimento apenas no mês de Setembro.

Quando, nesta sexta-feira, o candidato autárquico Pedro Magrinho, chefe da PSP no activo, for ouvido pela hierarquia policial no âmbito de um processo de averiguações, vai ter de explicar as circunstâncias em que conseguiu formalizar uma candidatura que a lei eleitoral, à primeira vista, não permitiria. Mas pode ir tranquilo: a licença sem vencimento em que vai entrar a partir de 1 de Setembro é condição suficiente para que tanto a PSP como o tribunal de Loures considerem estar ultrapassada a inelegibilidade, apurou o PÚBLICO.