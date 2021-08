PS mantém-se à frente nas intenções de voto, PSD encurta a diferença

O PS mantém-se como o partido com mais intenções de voto (34,7%) mas o PSD recupera ligeiramente para os 25%, de acordo com o barómetro mensal da Intercampus para o Correio da Manhã/Jornal de Negócios publicado esta sexta-feira. O Chega perde gás e a Iniciativa Liberal duplica a percentagem das intenções de voto.

O PSD voltou a encurtar a diferença face ao PS - em Maio tinha 21,7% - mas o partido que apoia o Governo continua a liderar as preferências e mantém uma vantagem confortável com os seus parceiros parlamentares de esquerda. PS, BE, CDU e PAN somam mais de 50% das intenções de voto, a uma distância de 12 pontos percentuais do total registado pelo PSD, Chega, Iniciativa Liberal e CDS.

De acordo com o barómetro de Agosto da Intercampus, o partido liderado por André Ventura sofreu uma queda nas intenções de voto (de 9% passou para 7,5%) face ao mês anterior, deixando de estar empatado com o BE. Pelo contrário, a Iniciativa Liberal sobe de 3,1% para 6,1%. O CDS cai de 2,8% para 1,6%.

À esquerda do PS, o BE mantém-se nos 9,1% enquanto a CDU desce ligeiramente de 6,7% para 5,4%.

Na avaliação dos líderes partidários, numa escala de 1 a 5, só António Costa obtém um resultado positivo (com 3). Os restantes dirigentes têm uma imagem negativa. O último da lista é André Ventura. Entre os ministros, Eduardo Cabrita é o mais impopular enquanto Marta Temido é a que tem melhor imagem.

A sondagem foi realizada entre 13 e 20 de Agosto, através de telefone fixo/móvel. O erro máximo de amostragem, para um intervalo de confiança de 95%, é de 4%.