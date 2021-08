Follow the leader e não só. Quem seguir no congresso do PS

O congresso do PS acontece este sábado e domingo. Os socialistas juntam-se em Portimão a cerca de um mês das eleições autárquicas, com um Orçamento do Estado que será negociado à esquerda para garantir a sua aprovação, e sem saber se António Costa será o líder do partido na corrida às legislativas agendadas para daqui a dois anos. Com tantos assuntos quentes na agenda será importante seguir um conjunto de pessoas que estarão presentes na Portimão Arena. Não só acompanhar o que dizem, mas também perceber o que podem significar alguns silêncios. Eis alguns socialistas que vai interessar seguir: