Quem são e onde estão os militantes do PS: 44,4% estão nas zonas do Porto, Braga e Lisboa

O PS traçou o perfil dos seus militantes e há três conclusões que saltam à vista: há mais homens, quase metade dos socialistas estão em três federações e a faixa etária mais representada é a dos 41/65 anos. A federação do Porto do PS continua a ser a que mais militantes inscritos: um total de 14.912 pessoas, à frente da federação de Braga que tem 9209 inscritos. Em terceiro lugar fica a federação da Área Urbana de Lisboa com 8787 militantes.