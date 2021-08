Carlos Carreiras, Fernando Ruas e Ricardo Rio sem palco no fórum autárquico

Com um modelo bem diferente da habitual Festa do Pontal, o PSD vai marcar a rentrée, neste sábado, no Algarve, num encontro com candidatos autárquicos em que estarão Carlos Moedas (Lisboa) e Vladimiro Feliz (Porto) assim como Suzana Garcia (Amadora) mas em que estarão ausentes alguns dos rostos mais conhecidos do poder autárquico do PSD.

Os candidatos a três das câmaras mais emblemáticas governadas pelo PSD — Fernando Ruas (Viseu), Carlos Carreiras (Cascais) e Ricardo Rio (Braga) — não estarão no palco do Teatro das Figuras, em Faro. Haverá muitas outras ausências já que os candidatos estão em pré-campanha e teriam de perder um dia para se deslocarem ao Algarve.

De acordo com o programa, estão previstas 13 intervenções de candidatos a câmaras municipais (entre as quais estão capitais de distrito como Portalegre e Faro), duas de cabeças de lista a juntas de freguesia e um candidato a uma assembleia municipal. Além de Carlos Moedas e Vladimiro Feliz, o candidato a Coimbra, José Manuel Silva, também se irá dirigir à plateia e ao público que esteja a acompanhar através de plataforma electrónica.

Por volta das 20h, será Rui Rio a encerrar a iniciativa, que decorre a pouco mais de 70 quilómetros do congresso do PS, em Portimão. Ao final da tarde deste sábado, também está prevista a intervenção do líder do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos, na rentrée do partido, na região norte do país, em Mirandela. O CDS optou por uma festa popular nesta cidade, depois de nos últimos anos ter marcado a rentrée na escola de quadros, organizada pela Juventude Popular.

O PSD tinha previsto uma acção para domingo, às 17h30, mas acabou por ser cancelada devido ao estado de saúde de José Carlos Rolo, o presidente da Câmara Municipal de Albufeira que está internado com covid-19. Fica apenas a promessa de que Rui Rio prestará declarações à imprensa em hora a anunciar, mas certamente depois de António Costa se dirigir aos delegados do PS, por volta da hora do almoço.