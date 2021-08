Afeganistão, ontem e hoje

A partir de Abril de 1978 e até 1992, o Afeganistão teve um governo democrático e progressista que promoveu a educação e igualdade de direitos às mulheres, a laicidade e a modernização do país. A evolução foi de tal monta que as mulheres no ensino superior em Cabul suplantavam em número os homens. Os Estados Unidos, o Paquistão, Arábia Saudita e os países da então CEE começaram a apoiar as forças mais retrógradas do islão os mujahedin contra a revolução afegã. Entretanto, as lutas tribais levaram ao poder os taliban em 1996. Os taliban são, como é sabido, tão ou mais retrógrados dentro do islão do que mujahedin. A pretexto do ataque terrorista de 11 de Setembro de 2001 e apesar de nenhum dos terroristas ser afegão, invadiram aquele país onde gastaram assombrosas quantias que de nada lhes valeram e provocaram muitos milhares de mortos, refugiados e destruição incalculável naquele país. Hoje, todo o ocidente manifesta grande preocupação sobre o retorno dos taliban ao poder, e os consequentes retrocessos nos direitos das mulheres e o desrespeito pelos direitos humanos. Perante os apoios que deram a essas forças mais retrógradas do islão entre 1978 e 1992, não serão pura hipocrisia tais receios?

Mário Pires Miguel, Reboleira

A galopante incompetência dos governantes

A incompetência dos governantes grassa a todo o vapor por este mundo além. A corrupção e o negócio da venda de armamento viajam também no mesmo comboio de desnorte e morte. As democracias têm de se desmarcar, evitando tal carnificina mais que pré-anunciada: não se pode conviver e dar as mesmas condições de vida de igual modo democrático, tanto a criminosos com a gente que vive e morre sem saber o porquê às mãos e pelas armas de tais hordas de selvagens, que foram e são criminosamente municiadas com todo o tipo de armamento a troco de muitos milhões.

Al-Qaeda, Daesh, talibãs e outros grupos de terroristas e de extremistas, são gente sem escrúpulos. A vida, para eles, não tem qualquer valor. E são as grandes potências a lançar o fogo, enquanto os seres indefesos nele são imolados. Perante esta infernal paleta cada vez mais dantesca, parece-nos algo caricato e incompreensível a ida de quatro militares portugueses até Cabul, para fazerem o quê?

José Amaral, Vila Nova de Gaia

O drama da covid

Muitos e muitas enfermeiros(as) também ficaram infectados(as) com a covid ao tratarem de doentes infectados que lhes transmitiram o vírus. Isto passou-se praticamente em todos os países do mundo. O sério problema é que tanto os enfermeiros(as) como os(as) pacientes sofreram (e sofrem) severas sequelas incapacitantes para o dia-a-dia. Fiquei, por isso, impressionado e triste com uma carta que uma enfermeira espanhola dirigiu a um jornal diário espanhol dando conta do seu calvário. Contraiu covid em Março de 2020 contagiada por uma doente. Adoeceu e voltou ao trabalho decorridos 10 dias. Passaram poucos meses e teve de apresentar baixa porque vários sintomas importunáveis a impediam de trabalhar.

Dezassete meses depois da enfermidade aguda e catorze meses de baixa laboral encontra-se na necessidade de se incorporar no seu ofício, encontrando-se ainda debilitada e doente. Doente com covid persistente, uma enfermidade que é terrível para quem padece da doença com sintomas permanentes que nem sequer lhe permite levar uma vida média-normal, como afirmou. As pessoas mais próximas da enfermeira África Martínez Amezcua de Albacete manifestaram-lhe carinho afirmando que “é uma alegria voltar ao trabalho e regressar à normalidade”. Mas que normalidade, interroga-se África, se continua com sintomas que esgotam e definham? Que normalidade se “nem sequer é uma enferma credível”?

António Cândido Miguéis, Vila Real

Feira do Livro

Foi inaugurada ontem a tradicional Feira do Livro de Lisboa. É raro faltar e devo ter comprado dezenas e dezenas de livros. É a segunda maior da sua história, a maior de sempre na representação editorial. É do domínio público que no nosso país, a não ser os jornais diários, pouco ou nada se lê, e mal. Quando trabalhava, diariamente deslocava-me para o emprego de Metro e não havia ninguém a ler livros. Ler é a melhor preparação para a vida. Aristóteles, escreveu: “Ser sábio é conhecermo-nos a nós próprios.” Pela sua saúde, leia!

Tomaz Albuquerque, Lisboa