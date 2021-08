O grande adeus de Hollywood

Quatro tipos na hora mágica de Hollywood: Robert Towne, Robert Evans, Roman Polanski e Jack Nicholson.

E um filme: Chinatown.

Uma estrutura romanesca e a actualização para o presente da metáfora do pecado americano. É o livro The Big Goodbye: Chinatown and the Last Years of Hollywood, de Sam Wasson, um filho de Los Angeles (estudante de cinema na Wesleyan University e na USC School of Cinematic Arts, colaborador do New York Times, The Wall Street Journal e The New Yorker, já autor de A Splurch in the Kisser: The Movies of Blake Edwards, de Paul on Mazursky, livro de conversas com o realizador de Bob & Carol & Ted & Alice, ou da biografia Fosse, sobre o coreógrafo/cineasta).

Para quê mais um livro sobre os anos 70, sobre os “Últimos Anos de Hollywood”, depois de tanta produção jornalística, que aliás Sam Wasson cita abundantemente, desde artigos, entrevistas e (auto-)biografias, passando pelos conhecidos retratos de época escritos por Peter Biskind? Podemos começar por responder comparando, precisamente, com o emblemático Easy Riders, Raging Bulls: How the Sex-Drugs-and-Rock ‘n’ Roll Generation Saved Hollywood (1998) de Biskind. O livro de Wasson toca outra música: em vez do permanente tumulto de figuras & factos da Hollywood dos 70s, interessa-lhe o que acontece antes e depois de conhecidos episódios, e que tanto pode ser a epifania do produtor Robert Evans perante a nova partitura musical de Chinatown, a misteriosa relação entre Robert Towne e Edward Taylor, argumentista que durante décadas prescindiu de créditos no seu trabalho com o amigo (uma das histórias descobertas por Wasson), como o argumento como lugar mental de Towne e o permanente sorriso de Jack...

A esta criação romanesca, que faz ecoar no destino das personagens (os divórcios, as drogas, os escândalos sexuais...) o what happened de uma década, Wasson acrescenta a metáfora que Chinatown lhe permite: para contar o que aconteceu a Hollywood, à América (actualizando o pesadelo: a eleição de Trump desencadeou este livro), e o que sobra para nós espectadores.

Resta-nos a nostalgia, não é verdade Ryan Murphy, séries de televisão e Quentin Tarantino?

Conversei com Sam Wasson...

Duas crónicas que se cruzam: Abbas Kiarostami, e o mistério do seu cinema, e a nova geração que deseja afirmar “normalmente” a sua diferença, o seu movimento: vimos La Loi de Teheran, blockbuster iraniano.

O Solilóquio do Rei Leopoldo, de Mark Twain, agora reeditado, é uma denúncia do genocídio promovido por um rei que tinha um quintal em África 76 vezes maior que o seu país. Um cruel monarca absoluto que explorava a riqueza e plantava sepulturas.

A denúncia dos crimes de Leopoldo II por Mark Twain, reeditada na Guerra & Paz, foi o último esforço anti-imperialista na vida do escritor. E só o ano passado, quando se assinalou o 60.º aniversário da independência do Congo Belga, o rei Filipe pediu desculpa pelos crimes do seu antepassado, expressando “o profundo arrependimento” pelas atrocidades cometidas por Leopoldo II.

Entre o ensaio e contexto histórico e biográfico António Rodrigies escreve: "Leopoldo II tornou-se soberano, proprietário e manobrador do Congo sem ter de prestar contas a ninguém. A Bélgica tinha uma monarquia constitucional, só que não era da Bélgica a colónia, mas dele próprio. Apoiado na sua legião estrangeira de sádicos, criminosos e gente sem escrúpulos para gerir a exploração no terreno; e com uma Força Pública, onde oficiais e suboficiais belgas contratados comandavam milhares de africanos do Leste e do Oeste, a impor a ordem e os trabalhos forçados com a maior das crueldades"

A indeterminação sobre o estatuto da imagem é o ponto fulcral da exposição J’avale la vague qui me noie le soleil de midi de AnaMary Bilbao. Ficamos a ouvir Almost Blue, de Elvis Costello.