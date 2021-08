Guebuza e Nyusi não estão a ser julgados, mas fala-se deles no maior processo de corrupção da história de Moçambique

A agenda do escândalo das dívidas ocultas em Moçambique previa o interrogatório de dez dos 19 arguidos do processo na primeira semana do julgamento que termina esta sexta-feira, mas acabou por ouvir apenas dois, Cipriano Mutota, oficial do Serviço de Informação e Segurança do Estado, e Teófilo Nhangumele, o “consultor” do projecto, confirmando a complexidade de um julgamento que envolve algumas figuras próximas do ex-Presidente Armando Guebuza.