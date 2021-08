Austrália e Espanha anunciam fim das operações de retirada

O Governo australiano anunciou esta sexta-feira o fim da retirada do Afeganistão, tendo as tropas deixado o país antes do atentado terrorista de quinta-feira, em Cabul, que causou pelo menos 90 mortos.

"Posso confirmar que, não muito antes do ataque, as tropas australianas e o resto do nosso pessoal estavam em movimento e fora de Cabul”, disse o ministro da Defesa australiano, Peter Dutton.

A Austrália retirou mais de quatro mil pessoas, incluindo 3.200 australianos, afegãos e outras nacionalidades em 29 voos das Forças de Defesa australianas e neozelandesas, nos últimos oito dias, declarou o primeiro-ministro australiano. Scott Morrison afirmou que o número de pessoas retiradas era três vezes superior ao previsto por Camberra.

Vários países vão anunciando o fim das suas operações. A Espanha terminou a retirada do seu pessoal do Afeganistão e os últimos civis retirados devem aterrar ainda esta sexta-feira na base área militar de Torrejon, perto de Madrid, avançou o Governo espanhol. A Noruega também anunciou que não iria intervir mais na retirada de cidadãos do Afeganistão, segundo a ministra da Defesa norueguesa, Ine Eriksen Soereide.

O Reino Unido está também prestes a terminar a sua operação, disse esta sexta-feira o Ministério da Defesa britânico. O objectivo para as últimas horas da missão é retirar os cidadãos britânicos e outras pessoas com autorização para sair do país e estejam já no aeroporto, continuou o ministério. Espera-se que outros países concluam entretanto as operações, como a França.

De acordo com os últimos números da Casa Branca, as forças dos Estados Unidos e da coligação retiraram ou ajudaram a sair mais de 100 mil pessoas, cerca de 7.500 só na quinta-feira, do aeroporto de Cabul.

Na quinta-feira, um duplo atentado suicida abalou o aeroporto de Cabul, causando pelo menos 90 mortos e mais de 150 feridos, na maioria afegãos que tentavam embarcar em voos dos países aliados, que também sofreram baixas. Tinham soado os alertas para os cidadãos para se afastarem do aeroporto de Cabul por causa da “alta ameaça” de um ataque terrorista.

Washington atribuiu os atentados ao ramo afegão do grupo extremista Daesh e disse que um bombista suicida se fez explodir na quinta-feira, num dos acessos do aeroporto de Cabul, denominado Abbey Gate, e pouco depois um segundo activou um engenho explosivo perto do Hotel Baron, nas imediações do aeródromo.

Na sequência dos dois atentados suicidas, combatentes do Daesh, que no Afeganistão é considerado inimigo dos taliban, abriram fogo contra civis e militares na zona.

Posteriormente, num comunicado divulgado pela agência de propaganda, Amaq, o Daesh da Província de Khorasan (ou Daesh-k) afirmou que um dos seus combatentes passou “todas as fortificações de segurança” e colocou-se a menos de “cinco metros de militares norte-americanos”, tendo então detonado o cinto de explosivos. O comunicado só mencionou um bombista suicida e apenas uma bomba.

Os taliban conquistaram Cabul em 15 de Agosto, concluindo uma ofensiva iniciada em Maio, quando começou a retirada das forças militares norte-americanas e da NATO.

As forças internacionais estavam no país desde 2001, no âmbito da ofensiva liderada pelos Estados Unidos contra o regime extremista (1996-2001), que acolhia no território o líder da Al-Qaeda, Osama bin Laden, principal responsável pelos atentados terroristas de 11 de Setembro de 2001.

A tomada da capital pôs fim a uma presença militar estrangeira de 20 anos no Afeganistão, dos Estados Unidos e aliados na NATO, incluindo Portugal.