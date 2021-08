Antigo líder da extrema-direita austríaca condenado a 15 meses de prisão

O ex-líder do partido de extrema-direita FPÖ (Partido da Liberdade) Heinz-Christian Strache foi condenado esta sexta-feira a 15 meses de prisão, com pena suspensa, por corrupção, depois de ter recebido doações de um dono de uma clínica privada, Walter Grubmüller, que foi também condenado, a um ano de prisão. Ambos anunciaram que vão recorrer.

A juíza Claudia Moravec-Loidolt considerou que duas doações de Grubmüller, de 2000 euros e depois de 10 mil, envolveram contrapartidas pela parte de Strache e por isso existiu corrupção. As doações foram feitas em 2016 e 2017, antes de o FPÖ ter entrado num governo liderado pelos conservadores do chanceler Sebastian Kurz, no final de 2017. Strache e o seu partido pressionaram, na oposição e no Governo, para uma alteração legislativa que permitisse à clínica entrar na uma lista de estabelecimentos que podem cobrar directamente à segurança social austríaca por alguns pagamentos sem que o paciente tenha de pagar antecipadamente – o que traz uma fonte significativa de rendimento.

“Foi claramente estabelecida uma ligação factual e isto foi feito em troca de uma doação de um amigo rico”, declarou Moravec-Loidolt, citada pelo diário austríaco Die Presse. Não foi a única vez que Strache procurou favorecer o dono da clínica que era também seu amigo, tendo mesmo perguntado uma vez a Grubmüller por SMS: “Que medida legislativa seria importante para ti, para que a clínica de beleza fosse finalmente tratada de modo justo?”

A condenação de Strache segue-se à sua queda em desgraça por causa de um outro caso, o chamado “caso Ibiza”, que levou à sua demissão de vice-chanceler, de líder do partido, e ainda à saída do partido do governo de coligação em Maio de 2019. O chanceler, Sebastian Kurz, marcou de seguida eleições antecipadas que venceu, coligando-se com os Verdes.

Strache foi filmado numa vivenda em Ibiza falando com uma mulher que se apresentou como sobrinha de um oligarca russo a querer investir nos media e ajudar o partido, discutindo uma série de negócios duvidosos e ilegais.

O vídeo deixou expostos vários potenciais ângulos de investigação, incluindo em relação ao modo como são feitas nomeações para empresas públicas. Na investigação levada a cabo por uma comissão parlamentar, a oposição disse que o chanceler Sebastian Kurz e o seu partido não cooperaram totalmente com o inquérito.