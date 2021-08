Afegãos resgatados depois dos seus contactos pessoais terem ficado esquecidos na embaixada britânica

O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido afirmou ter resgatado três famílias afegãs cujos contactos e outras informações pessoais estavam registados em documentos que ficaram para trás na embaixada em Cabul. A retirada aconteceu depois de o jornal The Times avançar que os documentos tinham ficado no edifício, mesmo depois de os taliban conquistarem a capital.

Os documentos que identificavam sete afegãos foram encontrados pelos jornalistas do The Times na terça-feira enquanto os taliban patrulhavam a embaixada, disse o jornal britânico, que depois os entregou ao Governo britânico.

Segundo o jornal, os funcionários do ministério deixaram os documentos com os contactos de afegãos que trabalhavam para o Governo britânico espalhados no chão da embaixada em Cabul.

“Temos trabalhado incansavelmente para garantir a segurança dos que trabalhavam para nós, incluindo para conseguir retirar as três famílias em segurança”, disse um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

“Durante a retirada da nossa embaixada todos os esforços estavam focados em destruir os materiais sensíveis”, continuou, recusando comentar o estado em que ficou quando foi deixada.

Os taliban tomaram o poder do país a meio de Agosto, na fase final da retirada das tropas estrangeiras do país, levando milhares a tentar fugir do país. O The Times contou que foi tanta a surpresa britânica perante a rapidez da captura de Cabul que os protocolos de evacuação da embaixada, que incluem a destruição de toda a informação que possa comprometer os colaboradores afegãos, foram quebrados.

Os documentos incluíam o nome e morada de um dos líderes do pessoal da embaixada em Cabul, informações de outros colaboradores e os detalhes dos seus contactos, bem como o currículo e moradas dos candidatos a intérpretes, disse o jornal.

O jornal ligou para os números que constavam nos documentos abandonados e foi-lhe revelado que algumas das pessoas incluídas nas informações tinham sido retiradas para o Reino Unido nos últimos dias.

Outros tinham ficado para trás, incluindo três colaboradores afegãos e os seus oito membros familiares, entre os quais cinco crianças, que ficaram presos nas multidões à entrada do aeroporto. Foram depois encontrados e resgatados.

Contudo, não se conhece o paradeiro de pelo menos dois candidatos a intérpretes cujos documentos ficaram à vista no chão da embaixada, nota a Sky News, levantando questões sobre eventuais represálias para os afegãos que colaboraram com as forças estrangeiras.