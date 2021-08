O ateu caminha incrédulo do mundo

O mundo que se conta a partir do que se diz.

“Seria ilusório querer aplicar o nosso modelo a sociedades que têm toda uma outra história e toda outra relação com as religiões. Por outro lado, a verdade é que a forma como aqui resistimos à supremacia do sagrado inspira muita gente, nomeadamente nos países árabes.” Caroline Fourest, realizadora, escritora, jornalista, activista francesa.