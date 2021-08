Medina não quer mais AL em Lisboa. Associação diz que sector é “bode expiatório”

Primeiro, avançou com a definição de zonas no centro de Lisboa, como a baixa, os bairros históricos, ou as grandes avenidas como a da Liberdade e a Almirante Reis, onde os registos de novos alojamentos ficaram suspensos em áreas já muito pressionadas por esta modalidade de alojamento. Agora, o presidente da Câmara de Lisboa diz que se for reeleito quer limitar novos registos em toda a cidade, para impedir que mais imóveis destinados à habitação passem para o alojamento local (AL). A Associação do Alojamento Local em Portugal (ALEP), que representa o sector, diz que este anúncio só surge por ser período de campanha eleitoral, na qual o AL “aparece mais uma vez como bode expiatório pela falta de políticas habitacionais eficazes em Lisboa”.