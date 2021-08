Todos os jardins do Porto já reabriram menos o Passeio das Virtudes

O Passeio das Virtudes, com vista privilegiada para o rio Douro, é desde há alguns anos ponto de encontro para muitos portuenses e turistas que visitam o Porto. Sobretudo ao final da tarde, em tempos pré-pandemia, o relvado plantado numa das varandas mais requisitadas da cidade enchia-se de gente que queria testemunhar se o pôr-do-sol é igual em todo o lado. Mas com o segundo confinamento, no último Inverno, deixou de ser possível tirar a limpo essa questão – a autarquia, durante meses, por indicação da Direcção-Geral da Saúde, interditou o acesso a alguns parques, jardins e espaços verdes.

Em meados de Março, dava-se início ao plano de desconfinamento, voltou a poder-se frequentar este tipo de espaços. Só que naquele sítio, ao contrário de outros espaços na cidade da mesma natureza, as barreiras de metal ainda continuam a vedar o acesso ao local. É uma excepção à regra, justificada pela câmara como forma de estabelecer a ordem pública por força da queixa de moradores das imediações. Já quem passa lá de visita acha a medida incompreensível.

Não é por existirem barreiras de interdição ao local que não há quem passe para área relvada do passeio das Virtudes. Durante a tarde de um dia da semana algumas pessoas escolhem sentar-se nessa zona. São algumas dezenas, em pequenos grupos, com distância maior entre eles do que a que existe habitualmente numa esplanada.

Foto Adriano Miranda

Saltar as grades

Mais dois amigos que para lá também se dirigem tentam encontrar a passagem para essa área, algures entre as grades. Mas não encontram porque não existe. A única hipótese que tinham seria avançar o gradeamento. Apesar de entenderem não fazer sentido ainda se manter aquele local interditado, tendo em conta o facto de ser uma excepção à regra, preferem seguir para uma das esplanadas que ficam de fora da zona fechada.

E agora as esplanadas são mais e maiores do que as que existiam antes de o vírus surgir. Por ali, onde dantes existia apenas uma, agora são quatro as zonas de mesas e cadeiras que se estendem para lá do interior dos cafés e restaurantes. As restrições que advieram da pandemia abriram caminho para que as esplanadas se tornassem, nalguns casos, a única possibilidade viável para os negócios se manterem em funcionamento, devido às dimensões reduzidas de alguns espaços comerciais.

Ainda que a oferta tenha aumentado, torna-se difícil encontrar cadeiras vazias. Por vezes a única hipótese será optar por uma das mesas frente a um supermercado que também aderiu à tendência. Uma das esplanadas cresceu mesmo para o outro lado da rua, onde estão parte das barreiras a separar aquela área da zona relvada. O Passeio das Virtudes continua a ser local de preferência para muitos. Muitos vão ali pelas esplanadas e pelo relvado, e há os que preferem a calma do jardim com o mesmo nome - esse, com a entrada a poucos metros de distância, está aberto.

Terá sido essa procura habitual motivo para sua a interdição por tempo mais alargado, ainda que noutros jardins de grande afluência isso não tenha acontecido. Ao PÚBLICO, a autarquia diz ter optado por esta excepção por indicação da PSP e da Polícia Municipal, que, adianta, têm feito “avaliações regulares” no local para averiguar a possibilidade de uma reabertura. A câmara afirma que aquele espaço, como os outros, já foi aberto ao público durante o plano de desconfinamento, mas voltou a ser fechado em Junho após queixas de moradores, que davam conta de ajuntamentos no local em horários já para lá do fecho dos cafés e restaurantes. Mas adianta estar para breve a remoção das grades de interdição.

Alguns moradores confirmam ter existido alturas em que alguns grupos se juntavam ali durante a noite. Porém, também dizem que esse fenómeno era visível já nos tempos fase pré-pandemia. Mas as queixas terão surgido já durante o confinamento, motivando esta atitude da autarquia.