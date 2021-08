Hospitalização domiciliária: uma realidade que veio para ficar

O conceito de “hospital” tem a sua origem no termo hospes (“hóspede”) do qual resulta hospitalitas (“hospitalidade”). A casa de cada um pode ser exemplo paradigmático de hospitalidade, seja por razões de privacidade, conforto, segurança, companhia ou, simplesmente, vontade. A prática de cuidados de saúde no domicílio apresenta-se, assim, como o pináculo da humanização da Medicina, permitindo um maior foco no doente, nas famílias e nos cuidadores.