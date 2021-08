A caminhar, a pedalar ou de tuk-tuk, nesta rota de Gaia basta seguir a água

Há uma nova forma de partir à descoberta das praias e do interior de Vila Nova de Gaia. A Rota da Água desvenda a história e a natureza do município, sem perder o mar e os rios de vista.

Vista assim, em dias de mar calmo, parece viver em completa harmonia com a força das águas. Volta e meia, garantem-nos, o cenário altera-se, com as vagas a embaterem no rochedo que lhe serve de suporte. Pequena mas robusta, a Capela do Senhor da Pedra goza de uma beleza rara. Seja pelo facto de estar de costas voltadas para o mar, seja pela sua forma hexagonal, este pequeno local de culto situado em plena praia de Miramar, em Gaia, dá nas vistas a quem por ali passa.