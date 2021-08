Teima Alentejo SW: De tanto teimar nasceu um oásis no vale

Fica mesmo ao lado de tudo mas é um recanto bem protegido. A Teima é um luxo, inclusive de natureza, uma “bolha” no Vale Juncal (Odemira), encostada ao Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, com praias e caminhadas únicas por todo o lado, com a Zambujeira ou Odeceixe como referências. “Está tudo pensado para cada um ter o seu refúgio”.