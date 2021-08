Suzuki Across, um japonês à moda europeia

Ter o mesmo carro com embalagem distinta não é uma novidade. O aproveitamento de sinergias tem sido uma política transversal a todas as marcas da indústria automóvel ao ponto de se distinguirem dois modelos de diferentes casas apenas pelo emblema. É quase esse o caso do Across, que se lhe faz lembrar um Toyota não é sinal de que está a ver mal: é efectivamente um caso de fazer de um mesmo carro dois.