O mundo da fotografia e vídeo subaquático vai mergulhar em Porto Santo: confirmados 130 atletas

É a primeira vez que o torneio se realiza em Portugal e estarão presentes representantes de 22 países. Em Outubro, Porto Santo é a capital mundial do vídeo e da fotografia subaquática. Uma das razões maiores: as suas águas têm “uma visibilidade única no mundo”.

O Campeonato do Mundo de Fotografia e Vídeo Subaquático, que decorre no Porto Santo em Outubro, conta com a participação de 130 atletas de 22 países, e envolve a realização de 700 mergulhos, anunciou o Governo da Madeira.

“É a primeira vez que o campeonato se realiza em Portugal, e a escolha do Porto Santo fica a dever-se ao empenho do executivo madeirense e da Associação de Natação, que querem catapultar a Madeira para um nicho de mercado cada vez mais influente na área do turismo e desenvolvimento da economia azul”, refere a Secretaria do Mar e Pescas, em comunicado.

O campeonato, que irá decorrer de 4 a 9 de Outubro, será apoiado pelo Governo Regional “com cerca de 60 mil euros do Orçamento da região”. Segundo o Governo regional, este investimento justifica-se por considerar-se que este campeonato irá "proporcionar uma grande promoção da Madeira e do Porto Santo numa área que tem cada vez mais adeptos, como é o mergulho subaquático”, refere o secretário da tutela, Teófilo Cunha, citado em comunicado.

Para o efeito, o executivo regional (PSD/CDS-PP) estabeleceu um protocolo de cooperação com a Associação de Natação da Madeira.

Vídeo de Pedro Vasconcelos

O comunicado cita também o presidente desta associação, Avelino Silva, que sublinha que o campeonato de Fotografia e Vídeo Subaquático constitui um “excelente veículo” para promover a região no exterior, vincando que a escolha do Porto Santo ficou a dever-se à “qualidade das águas e das reservas” ao dispor.

Já à Fugas, em Junho, Pedro Vasconcelos, madeirense mergulhador, fotógrafo e videógrafo – ligado à organização local do evento e seleccionador nacional – sublinhava que, além da segurança e tranquilidade garantidas por Porto Santo, especialmente em tempo de pandemia, as suas águas são um garante de imagens únicas: “Para nós, fotógrafos, para além da biodiversidade de espécies, Porto Santo tem uma visibilidade única no mundo. É extraordinária a visibilidade, que possibilita imagens como se não houvesse água.”

Não em vão, Portugal, via Porto Santo, bateu “a concorrência da Noruega e da Itália”, apontava Vasconcelos.

A Secretaria de Mar e Pescas indica que, além da prova oficial, o evento reserva espaço para actividades destinadas à população mais jovem do Porto Santo, “workshops”, literacia dos oceanos e baptismos de mergulho.