O Borrelho de Bordalo II já pia na Praia de Mira: um “pássaro” feito de lixo

A marcar a paisagem da Praia de Mira está agora uma homenagem à pequena ave. A obra de Bordalo II quer também “sensibilizar para as questões ambientais”.

A Praia de Mira, no distrito de Coimbra, tem agora uma obra de arte urbana de Bordalo II, intitulada “Pássaro Borrelho”, inspirada na ave que tem como habitat a orla marítima da região, anunciou o município.

O mural do artista Bordalo II foi instalado na fachada do edifício da extensão de saúde da Praia de Mira, podendo já ser apreciado no local, afirmou a Câmara de Mira em nota de imprensa.

A obra procura representar o borrelho, uma pequena ave “que tem como o seu habitat a orla marítima, alimentando-se de moluscos”, explicou o município.

O mural, criado para a Câmara de Mira, está inserido na série Big Trash Animals, tendo sido construído totalmente a partir de lixo, procurando dessa forma também “sensibilizar para as questões ambientais”, realçou.

A instalação foi concebida no âmbito da programação cultural em rede “O Mar Que nos Une”, que junta os municípios de Cantanhede, Figueira da Foz e Mira e que foi apoiada pelo programa Portugal 2020.

A programação em rede conta com sete acções centrais e um total de 208 eventos culturais, tendo envolvidos cerca de 120 associações e artistas locais.