A vindimar no Douro com o pensamento em Pompeia

Eu acredito no que me dizem os figos e os figos dizem-me que este poderá ser um ano “vintage” para vinho do Porto e um ano difícil e desafiante para vinhos tranquilos.

Será que já começou a vindima em Pompeia? Pagava uns bons sestércios para ajudar a colher os cachos dourados que continuam a amadurecer à vista do monte Vesúvio. São meia dúzia de pequenas parcelas, um hectare no total apenas, que a família Mastroberardino, em parceria com o parque arqueológico da cidade sepultada, cultiva desde 1996. Foram recriadas, nos lugares originais, a partir das sementes de uvas descobertas no meio das cinzas.