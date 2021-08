Prejuízos da TAP chegam aos 493 milhões no primeiro semestre

A TAP teve um prejuízo de 128,1 milhões de euros no segundo trimestre deste ano, valor que empurra os prejuízos da empresa para os 493,1 milhões em termos semestrais, de acordo com os dados divulgados esta sexta-feira. Este valor compara com os prejuízos de 582 milhões do primeiro semestre do ano passado, já com os feitos negativos da pandemia de covid-19.

A receita total no primeiro semestre deste ano foi de 383,1 milhões, “muito afectada pelas restrições” do primeiro trimestre, refere a empresa, “com um decréscimo de 40,7% quando comparada com o mesmo período de 2020”.

Estas são as primeiras contas pelas quais a nova presidente executiva, Christine Ourmières-Widener, dá a cara – vai estar esta tarde com analistas e investidores –, mas ainda nada tem a sua mão, uma vez que foi apenas oficialmente nomeada no final de Junho.

O último apoio do Estado à TAP foi a injecção de 462 milhões de euros no capital da transportadora aérea, o que tornou o Estado, via Direcção Geral do Tesouro e Finanças (DGFT) no seu accionista directo (e não via TAP SGPS), com 91,8% do capital.

A operação, concretizada em Maio e agora contestada pela rival Ryanair no tribunal de justiça da União Europeia (depois de já ter feito o mesmo ao apoio de 1200 milhões no ano passado), esteve inicialmente pensada para ser um empréstimo convertível em acções, mas pouco antes de concretizar a operação, a 11 de Maio, o Governo pediu a Bruxelas para transformar a ajuda em capital.

A TAP vai precisar de mais apoios até Dezembro e, pelo menos, no ano que vem, mas falta ainda o plano de reestruturação ser aprovado por Bruxelas. A Comissão Europeia expressou dúvidas sobre os apoios, nomeadamente em termos de equilíbrio do esforço da empresa e do Estado, bem como os impactos na concorrência, tendo o Governo já respondido. O conteúdo da carta enviada para Bruxelas não é conhecido, mas é dado como certo que a TAP terá de ceder parte dos slots que controla em Lisboa – resta saber em que dimensão.

A estratégia actual prevê a injecção de 2726 milhões de euros do Estado na TAP até ao final de 2022 e o domínio total do grupo (valor a que se poderão somar outros 512 milhões). De acordo com as regras de Bruxelas, o contributo da entidade apoiada deve estar próximo ou acima de 50%, e está na casa dos 36%.

De acordo com Bruxelas, depois de uma operação de limpeza de prejuízos, a que se segue um aumento de capital por conversão dos 1200 milhões já emprestados no ano passado em capital, o Estado ficará o único accionista da TAP através da DGTF, tirando assim Humberto Pedrosa (dono de 22,5% da TAP SGPS) e os pequenos investidores (donos de 5%) da equação.

Neste momento, 50% do capital da holding está com a empresa estatal Parpública e 22,5% com a DGFT, mas será o Tesouro a concentrar todo o capital público porque tem menos restrições para actuar.

Ao PÚBLICO, fonte oficial da TAP, depois de questionada sobre eventuais impactos da “luz verde” ao plano de reestruturação, afirmou que a transportadora “tem vindo a repor a sua operação gradualmente, à medida que vão sendo mitigadas as restrições à mobilidade e às viagens impostas pelas autoridades dos diversos países e regiões onde a companhia opera”. Nesta fase, a empresa está a ser fortemente penalizada pela falta de normalização de voos com o Brasil e com os EUA,

“Paralelamente”, adiantou a mesma fonte, sem dar nota de impactos negativos do atraso na aprovação, “a TAP está também a executar as medidas previstas no plano de restruturação, não dependendo essa execução da aprovação final por parte da Comissão Europeia”. Englobado nestas medidas está o despedimento colectivo, que em Julho abrangia 82 pessoas, e que está a ser contestado pelas organizações representativas dos trabalhadores.