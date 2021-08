Portugal teve o oitavo maior aumento do preço das casas na última década

O aumento do preço dos imóveis e do custo da habitação tem sido notícia um pouco por todo o mundo, mas não afectou todos da mesma forma. Um estudo sobre como o preço médio dos imóveis nos países da OCDE evoluiu ao longo dos últimos dez anos, em comparação com a diferença de salários médios e inflação no mesmo período, deixa Portugal no oitavo lugar, com uma taxa de variação de 86,5%.

Nas variáveis analisadas num estudo efectuado por uma consultora britânica, para além de ter registado um dos aumentos mais pronunciados, Portugal foi também uma das únicas nações que realmente viu os seus salários baixar ao longo da última década – os valores em análise pela Money.co.uk apontam para quedas de 1,3%, estando o salário médio nas 20.529 libras por ano, isto é 23.960 euros. Os preços médios da habitação tomados como referência pela consultora dão conta de que o custo médio por metro quadrado de 1128 libras esterlinas (1316,5 euros) apurado em 2010 escalou para as 2290 libras (2672 euros) em 2020.

Este trabalho foi feito por uma correctora britânica especializada em crédito e hipotecas – a Money.co.uk disponibiliza ferramentas e filtros online para comparar produtos financeiros – e procurou, em cada país, ter em conta os preços dos imóveis no centro das cidades e fora, calculando uma média dos dois preços.

Os salários médios usados foram obtidos na OCDE e referem-se ao salário médio anual dos empregados a tempo inteiro, convertido de dólares americanos a partir de 16 de Agosto de 2021. As taxas médias de inflação foram obtidas a partir de dados do Banco Mundial, assumindo uma média das taxas anuais entre 2010 e 2020. Tudo cruzado, o país que viu os preços médios de propriedade mais aumentarem na última década foi Israel, que apresentou uma taxa de aumento de 345,7%.

O segundo lugar deste ranking pertence à Suíça, que em 2010 já estava entre os países mais caros, com um custo por metro quadrado de 3197 libras (3731 euros). O custo aumentou 165,5% numa década, para 8489 libras (9907 euros) em 2020. A Alemanha registou a terceira maior variação, com um aumento de 162% - mas os salários só subiram 14,2% na mesma década.

Os dez países com maiores aumentos de preços 1 – Israel – 345,7% 2 – Suiça – 165,5 3 – Alemanha – 162% 4 – Estados Unidos da América – 153,3% 5- Hungria – 137,8% 6 – Eslováquia – 111,8% 7 – França – 100,5% 8 - Portugal – 86,5% 9 – Japão – 75,1% 10 – Reino Unido – 74,9%

Nos países analisados, apenas quatro tiveram uma diminuição do preço das casas na última década. A Grécia registou a maior descida de preços por metro quadrado (-17,9%), mas o salário médio anual do país também baixou drasticamente em 16,1%, de acordo com os dados analisados.