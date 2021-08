Mercados à espera de um sinal (virtual) em Jackson Hole sobre estímulos à economia

Os banqueiros centrais, líderes de bancos, académicos e economistas que tinham viagem marcada para participar no mais aguardado simpósio económico dos Estados Unidos, na estância de Jackson Hole, no estado do Wyoming, não estarão frente-a-frente, porque o aumento do número de casos de covid-19 associado à variante Delta trocou as voltas à organização e obrigou-a a transferir o evento para um formato totalmente online pelo segundo ano consecutivo.