Avaliação bancária das casas sobe mais seis euros para novo máximo

Foram realizadas cerca de 30 mil avaliações bancárias em Julho, mais 53,6% do que no mesmo mês do ano passado.

O valor mediano da avaliação bancária de imóveis, feita no âmbito de pedidos de crédito, subiu mais seis euros em Julho, para 1221 euros por metro quadrado (m2), face ao mês anterior, correspondendo ao valor mais alto da série, iniciada em 2011 pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Em termos homólogos, o valor representa uma variação de 8,3%, o que é revelador, apesar da pandemia de covid-19, da confiança na evolução positiva do mercado imobiliário.

Os dados revelados esta sexta-feira têm por base cerca de 30 mil avaliações bancárias, mais 53,6% do que no mesmo mês do ano anterior, e mais 1,4% do que em Junho, o que também mostra o crescimento do crédito à habitação. Do total de avaliações realizadas, 19.427 são referentes a apartamentos e 11.035 a moradias.

Por regiões, e na comparação homóloga, o maior aumento registou-se na Área Metropolitana de Lisboa (AML), a subir 8,1%, e o menor no Alentejo, em 2,4%.

Por segmentos, verificou-se um aumento de 9,8% nos apartamentos, para 1350 euros por m2, tendo aumentado 9,8% relativamente ao mesmo mês do ano anterior. Nas moradias, o valor mediano da avaliação bancária fixou-se em 998 euros, um crescimento homólogo de 3,5%.