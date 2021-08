Vuelta: quebra de Jakobsen permitiu ao seu “lançador” brilhar

?? Los abanicos casi dan un susto al pelotón, pero @Oddeiking sigue de líder un día más.

?? ¡Disfruta del minuto de La Roja!



??At the end, no problems for Eiking in a long, flat and hot stage, but with surprises.

?? Tune in for the red jersey minute!@CarrefourES #LaVuelta21 pic.twitter.com/4n3dfNzqLQ