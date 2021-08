US Open: Gastão Elias perdeu no sprint final

O tenista português ainda poderá, eventualmente, ser repescado para o quadro final do último torneio do Grand Slam da temporada.

Não deverá ser fácil para Gastão Elias digerir a derrota na terceira e última ronda da fase de qualificação do US Open. O tenista português dispôs de dois match-points para garantir a presença no quadro principal do último torneio do Grand Slam do ano, que começa na próxima segunda-feira. Mas Alex Molcan, um eslovaco de 23 anos que está a atravessar a melhor fase da carreira, foi mais forte e venceu os derradeiros pontos.

Elias (233.º ATP) entrou mal no encontro com Molcan (138.º), ganhando apenas dois pontos quando serviu pela primeira vez. Com um segundo break, Molcan serviu para fechar o set, mas o tenista português reagiu, chegando a 0-40 antes de reduzir, para 2-5. No entanto, não evitou nova perda do serviço logo de seguida

O segundo set teve contornos diferentes, com Elias a quebrar em primeiro lugar, o que lhe permitiu adiantar-se para 3-1, diante de Molcan, que tinha vencido as duas rondas anteriores sem perder qualquer set. Um break-point salvo no sexto jogo foi o único que o luso enfrentou no set, no qual assinou sete ases.

Elias voltou a entrar bem no parcial decisivo, só que não concretizou nenhum dos dois break-points logo a abrir. Mas assim que teve nova oportunidade, a 2-2, não desperdiçou. Mantendo a vantagem, o lourinhanense de 30 anos serviu a 5-4, altura em que Molcan — que, este ano, perdeu a final do ATP 250 de Belgrado com Novak Djokovic — lutou pela sobrevivência e concretizou o terceiro break-point. Elias começou bem o tie-break, que comandou até servir a 6/4, mas não voltou a ganhar qualquer outro ponto. Ao fim de duas horas e meia, Molcan deixou-se cair no court 4, celebrando a vitória, por 6-2, 4-6 e 7-6 (8/6).

O quarto melhor representante português no ranking mundial poderá ainda aceder ao quadro final se for repescado de entre os tenistas derrotados na última ronda do qualifying. Sabe-se que haverá pelo menos um lucky loser, devido à desistência de Milos Raonic, que continua sem competir desde Março.

Como curiosidade, refira-se que Paolo Lorenzi — que na primeira ronda do qualifying derrotou João Sousa — decidiu terminar a carreira ao perder o segundo encontro da fase de qualificação. O italiano, de 39 anos, quis despedir-se no US Open, onde alcançou o melhor resultado em torneios do Grand Slam, ao atingir os oitavos-de-final em 2017, ano em que chegou ao 33.º lugar do ranking.

No qualifiying feminino, o destaque vai para a qualificação de Emma Raducanu, de 18 anos, que se notabilizou em Julho, ao tornar-se na mais jovem tenista britânica na Era Open a chegar aos oitavos-de-final do torneio de Wimbledon.