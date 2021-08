Sportinguista Matheus Nunes na selecção do Brasil

Médio “leonino” nos planos de Tite, com chamada um dia depois de Fernando Santos admitir que o luso-brasileiro integrava a lista de 40 nomes para os primeiros jogos de qualificação de Portugal para o Mundial do Qatar.

Matheus Nunes, médio do Sporting, foi esta sexta-feira convocado pela primeira vez para a selecção brasileira, 24 horas depois de o seleccionador português, Fernando Santos, ter aberto a “porta” a uma futura chamada do jogador “leonino”.

Matheus Nunes integra uma lista de oito elementos de reserva chamados por Tite, seleccionador da “canarinha”, para fazer face à ausência de vários atletas de equipas inglesas, espanholas e italianas, impedidos de viajar para a América do Sul devido às restrições impostas pela pandemia de covid-19.

Caso participe num dos três próximos jogos do Brasil, na qualificação sul-americana para o Mundial 2022, frente a Chile, Argentina e Peru, em Setembro, o médio luso-brasileiro ficará automaticamente fora das cogitações da selecção portuguesa. Isto, depois de Fernando Santos ter aberto a “porta” a uma futura chamada do futebolista.

“Não estava no lote dos 40 jogadores para o Euro 2020, porque, nessa altura, ainda não estava apto a representar a selecção. Só há um mês passou a estar apto. Mas constava da lista de 40 jogadores para esta convocatória. Está cá desde os 12 anos, mas já no ano passado foi observado”, disse Fernando Santos após divulgar a convocatória para os encontros com República da Irlanda e Azerbaijão, da qualificação para o Mundial, e para o particular com o Qatar.

Além de Matheus Nunes, o seleccionador brasileiro chamou Everson (At. Mineiro), Santos (At. Paranaense), Miranda (São Paulo), Edenílson (Internacional), Gerson (Marselha), Malcolm (Zenit), Vinícius Júnior (Real Madrid) e o ex-portista Hulk (At. Mineiro).

O central do Benfica Lucas Veríssimo mantém-se entre as opções de Tite, que já o tinha incluído na convocatória inicial, divulgada há duas semanas, que se mantém, apesar do “reforço” agora anunciado.