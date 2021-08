Sérgio Conceição com pensamento positivo na Champions

Treinador do FC Porto destaca o equilíbrio no Grupo B, onde Liverpool e AC Milan somam 13 troféus, a que se juntam os dois dos “dragões”.

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, salientou o "equilíbrio” do Grupo B da Liga dos Campeões, que integra ainda Liverpool, Atlético de Madrid e AC Milan. Na conferência de imprensa de antevisão à recepção ao Arouca, para a quarta jornada da I Liga, Sérgio Conceição viu o sorteio realizado na quinta-feira com tom positivo, encarando com naturalidade a reacção do treinador do Liverpool.

"Klopp riu-se, é normal. Vamos olhar para o grupo com positivismo [sic] e teremos tempo para falar dessas equipas fantásticas que vamos defrontar na Champions. Vamos deixar uma boa imagem como clube com mais presenças nesta prova, onde já demonstrámos ser competitivos”, afirmou o técnico dos “dragões”.

Sérgio Conceição enalteceu o histórico dos clubes que integram o Grupo B, com os sete títulos europeus de AC Milan e os seis de Liverpool, mas também os dois alcançados pelo FC Porto.

"A primeira palavra que me vem à cabeça é equilíbrio. Quatro grandes clubes... se calhar, o grupo que tem mais Ligas dos Campeões. As quatro equipas são fortes. Em termos do momento actual, há essas grandes diferenças de orçamento que já conhecemos. Mas dizemos que não é isso que entra em campo”, vincou o técnico.

Em relação ao jogo com o Arouca, Conceição garante que o FC Porto está preparado para reagir ao empate da Madeira com um triunfo já neste sábado, às 18h, na 4.ª jornada da I Liga. O técnico espera, contudo, dificuldades frente a uma equipa que conseguiu “uma excelente temporada na II Liga”.

"É uma equipa bem organizada, com gente rápida na frente, um meio-campo interessante e dois laterais com dinâmica ofensiva interessante", detalhou.

Conceição elogiou o trabalho do treinador do Arouca, Armando Evangelista, e realçou a intenção de voltar às vitórias no campeonato. "A resposta que temos de dar, independentemente do jogo passado, é trabalhar e preparar a equipa da melhor forma para ganhar", frisou.

O treinador do FC Porto felicitou ainda o guarda-redes Diogo Costa e o médio Otávio pela estreia em convocatórias para a selecção portuguesa. “O grupo ficou muito satisfeito com a chamada do Otávio e do Diogo. É merecido. É um orgulho para todos”.

Armando Evangelista, por seu lado, espera aproveitar a turbulência provocada pelo empate portista no Funchal para pontuar. “É um adversário que acabou de perder pontos no campeonato e, quando isto acontece com equipas que lutam pelo título, o jogo seguinte é sempre complicado. É importante não olharmos para isso como um problema, mas sim como uma oportunidade para podermos surpreender novamente o FC Porto”, assinalou.

“Temos a nossa identidade e forma de jogar e não vamos abdicar dela. Mas temos de ser inteligentes e perceber que o FC Porto não nos vai deixar, na maior parte do tempo, jogar como gostamos. Para nos contrariar terá de dar espaços, e temos de tirar proveito disso para os surpreender”, concluiu.