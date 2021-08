Estoril bate Marítimo e assume liderança do campeonato

O Estoril venceu, esta sexta-feira, por 2-1, na recepção ao Marítimo e assumiu, à condição, a liderança do campeonato - com 10 pontos em quatro jornadas -, confirmando o início auspicioso da época 2021-22, que marca o regresso dos estorilistas, campeões da II Liga, ao escalão maior do futebol português.

Depois do empate imposto ao FC Porto, na ronda anterior, o Marítimo voltou a marcar em cima do intervalo, pelo lateral Cláudio Winck (45'), levando o jogo empatado para o intervalo depois de a equipa da casa ter estado em vantagem graças a um golo de Crespo (28').

O golo do Estoril surgiu depois de uma perdida de Francisco Geraldes (14'), tendo o remate de Crespo sofrido um ressalto providencial num defesa. Já o golo da formação insular resultou de um remate colocado, à entrada da área.

O Marítimo voltou decidido a igualar o Estoril na classificação geral e o ex-canarinho André Vidigal ainda marcou por duas vezes, ambas em fora-de-jogo. Com dois golos anulados, os madeirenses viram o jovem Chiquinho, campeão pelos sub-23 estorilistas, rasgar a defesa e assinar o golo da vitória (59'), deixando o Estoril no primeiro lugar da Liga e o Marítimo no 10.º, com quatro pontos.