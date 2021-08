Cascais Masters arranca neste sábado com 24 portugueses

Cinco duplas 100% portuguesas vão ter entrada directa no quadro principal do torneio do World Padel Tour que será disputado nos jardins do Casino Estoril.

Será o 13.º torneio do ano do World Padel Tour (WPT), mas apenas o terceiro da categoria Master, a mais importante do principal circuito mundial de padel. O Cascais Master 2021 arranca neste sábado com o início da pré-qualificação masculina e, no total, haverá 24 jogadores portugueses a disputar a competição nos jardins do Casino Estoril. Ana Catarina Nogueira e Sofia Araújo não foram felizes no sorteio.

De regresso a Portugal depois de uma pausa de um ano devido à pandemia, a 13.ª prova do WPT 2021 contará, como é habitual, com a presença das duas campeãs nacionais (Ana Catarina Nogueira e Sofia Araújo) que têm entrada directa no 16-avos-de-final, mas a organização atribuiu a duplas nacionais dois wild cards para o quadro principal, tanto em masculinos como em femininos, bem como quatro convites para as pré-prévias de masculinos e três para as femininas.

Assim, numa escolha do seleccionador nacional Gervásio del Bono, no quadro masculino os wild cards para as qualificações foram para João Caiano/Tomás Nunes, Miguel Pitau/Tiago Valério, João Moura/Martim Nunes e David Fernandes/Miguel Vieira, que começam neste sábado de manhã a disputar as pré-prévias.

Em femininos, a partir da tarde de segunda-feira vão lutar por um lugar entre as 32 melhores duplas da prova Bárbara Ribeiro/Joana Brites, Diana Silva/Mafalda Fernandes e Inês Conde/Marina Afonso.

O privilégio de entrar directamente no quadro principal, após receberem o wild card da organização, foi entregue no quadro masculino a Afonso Fazendeiro e Pedro Araújo, que vão defrontar na quarta-feira os espanhóis Jerónimo Luque e o esquerdino Javier Rico, que venceram dois dos três torneios da categoria challenger realizados.

A outra dupla masculina com entrada directa nos 16-avos-de-final será uma mistura entre experiência e juventude: Diogo Rocha, o jogador português com melhor currículo, jogará com o algarvio Pedro Graça, de apenas 18 anos, que fará a estreia na competição. Rocha e Graça terão pela frente um enorme desafio, já que vão medir forças com os argentinos Maxi Sánchez e Lucho Capra, os sextos cabeças-de-série do torneio.

No quadro feminino, o convite para entrar na prova nos “16-avos” foi para duas duplas habituadas a competirem nas qualificações do circuito. Katia Rodrigues e Catarina Vilela vão pisar os courts nos jardins do Casino Estoril na quarta-feira às 16h00 e vão ter como rivais a espanhola Jessica Castelló (26.ª do WPT) e a francesa Alix Collombon (27.ª).

Três horas mais tarde, entram na pista Margarida Fernandes e Patrícia Ribeiro, que vão defrontar a dupla feminina revelação nesta época no WPT: a argentina Aranza Osoro e a espanhola Victoria Iglesias.

Poucos felizes no sorteio foram Ana Catarina Nogueira e Sofia Araújo. As campeãs nacionais, que têm entrada directa no quadro devido ao ranking que ocupam no WPT – Nogueira é 27.ª; Araújo é 19.ª -, vão defrontar na quarta-feira às 18h00 as segundas cabeças-de-série Ariana Sánchez e Paula Josemaría, que venceram dois dos últimos quatro torneios do circuito mundial.

Segundo a organização, os bilhetes para os quartos-de-final, meias-finais e finais do Cascais Master, que serão disputados a 3, 4 e 5 de Setembro, respectivamente, já estão esgotados, mas ainda restam entradas para outras datas.

Os bilhetes podem ser adquiridos no site do World Padel Tour, sendo obrigatória a apresentação do certificado digital de vacinação ou de um teste (PCR ou antígeno) com resultado negativo realizado nas últimas 48 horas para acesso ao evento.