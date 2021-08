Belenenses SAD e Moreirense empatam no arranque da 4.ª jornada

A Belenenses SAD somou esta sexta-feira o primeiro ponto no campeonato, continuando, tal como o Moreirense, sem vencer na I Liga. O empate (1-1) registado no encontro inaugural da quarta jornada, disputado em Leiria, casa emprestada dos “azuis”, mantém as duas formações em posição precária na competição, com os vimaranenses a somarem o segundo ponto da época.

Depois de o defesa-central Steven Vitória ter desperdiçado uma grande penalidade para o Moreirense (22'), defendida por Luiz Felipe, Chima Akas (29') deu vantagem à Belenenses SAD. A equipa de Petit ficaria reduzida a 10 jogadores aos 67’, na sequência da expulsão de Trova Boni, tendo o suplente André Luís (86') empatado de cabeça, após cruzamento da direita, de André Franco.

O lance motivou protestos de Petit, que foi expulso, já que o treinador dos “azuis” reclamou falta no início do lance. Após consulta do VAR, o árbitro validou o golo e o jogo acabou com as equipas empatadas, com a Belenenses SAD a deixar, provisoriamente, o último lugar, enquanto o Moreirense somou o segundo empate como visitante.