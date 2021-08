Aos 36 anos, Cristiano Ronaldo está de regresso ao Manchester United

Avançado português foi confirmado há minutos como reforço dos “red devils”, depois de ter sido dado como próximo do City.

Está desfeito o tabu, Cristiano Ronaldo vai mesmo regressar a Inglaterra para representar o Manchester United. Aos 36 anos, o avançado português deixa, assim, a Juventus para regressar ao clube que o catapultou para ribalta internacional e pelo qual conquistou a primeira Liga dos Campeões do palmarés.

O valor da transferência não é ainda conhecido, mas estima-se que ronde os 25 milhões de euros, já que o goleador português tinha ainda contrato com a Juventus até Junho de 2022. De resto, o jogador falhou o treino desta manhã em Turim, tendo anunciado na véspera a saída do clube à direcção e ao treinador, e viajou para Lisboa.

“O Manchester United está encantado por confirmar que o clube chegou a acordo com a Juventus para a transferência de Cristiano Ronaldo, que fica sujeita a um acordo com o atleta, à emissão do visto e aos exames médicos”, anunciou o emblema britânico, pelo qual o avançado marcou 118 golos em 292 jogos.