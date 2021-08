Sexta, na TV: entre As Bruxas de Roald Dahl e Doze Indomáveis Patifes, há sons da natureza, o Museu do Prado e a Feira do Livro

CINEMA

As Bruxas de Roald Dahl

TVCine Top, 21h30

Depois da trágica morte dos pais, Luke vai viver com a avó para a pequena cidade de Demopolis, no Alabama. Lá, apercebe-se de que um grupo de bruxas está a organizar uma convenção em que pretendem transformar todas as crianças do mundo em ratos. Quando é notado, Luke é enfeitiçado. E será em forma de roedor que terá de encontrar um modo de arruinar os planos da malvada Eva Ernst, a líder das feiticeiras. De caminho, ainda tentará reverter o encanto para poder voltar ao seu corpo humano. Um remake do filme As Bruxas (1990), o clássico de fantasia realizado por Nicolas Roeg, que se baseou no livro infantil homónimo de Roald Dahl, autor da conhecida obra A Fantástica Fábrica de Chocolate. Com produção de Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro, Kenya Barris e Robert Zemeckis – este último também responsável pelo argumento e pela realização –, conta com desempenhos de Anne Hathaway, Octavia Spencer, Stanley Tucci, Kristin Chenoweth e Chris Rock.

Fronteira

RTP1, 22h47

Uma adaptação do conto homónimo de Miguel Torga, de 1944, este telefilme — parte do projecto Trezes, que adapta 13 contos de 13 autores por 13 cineastas portugueses — decorre em 1970, na aldeia de Fronteira. Num Portugal ainda a sofrer com a ditadura do Estado Novo, a aldeia sobrevive exercendo contrabando. Quando chega o novo chefe de posto da Guarda Fiscal, o sargento Robalo, o conflito é imediato. Mas uma história de amor pode ter o poder de desmantelar as mais fortes convicções. Com argumento de Miguel Simal e Ana Vasques e realização de João Cayatte.

Happy Hour: Hora Feliz - Parte 3

RTP2, 23h02

É finalmente exibida a terceira e última parte de Happy Hour: Hora Feliz, um filme do cineasta japonês Ryûsuke Hamaguchi, que, devido aos seus 317 minutos de duração, foi exibido em três semanas distintas.

Doze Indomáveis Patifes

Fox Movies, 0h25

Um marco na história dos filmes de guerra. O filme, de Robert Aldrich, explora o percurso de um major do Exército americano (Lee Marvin) e dos seus homens durante a II Guerra Mundial. Os 12 homens não são mais que criminosos condenados, a quem o Governo deu a hipótese de participar numa missão suicida contra a Alemanha. Destaque para os “patifes” Charles Bronson, Jim Brown, John Cassavetes, Trini Lopez, Telly Savalas, Donald Sutherland e Clint Walker.

DOCUMENTÁRIOS

The Prado Museum: A Collection of Wonders

TVCine Edition, 22h

A programação especial de sexta-feira, dedicada ao mundo da arte, que termina na próxima semana, tem como seu penúltimo capítulo o documentário The Prado Museum: A Collection of Wonders, que apresenta uma viagem cinematográfica através das salas e histórias de um dos museus mais visitados do mundo, o espanhol Museo del Prado, em Madrid. Por entre obras de Tiziano, El Greco, Velázquez, Rubens, Bruegel, Mantegna, Goya e Bosch, Jeremy Irons faz de cicerone e narrador, neste filme realizado por Valeria Parisi.

Sons da Natureza

RTP2, 15h59

O choro de uma lagarta, as conversas dos peixes. Estes são alguns dos fenómenos que “caçadores” de sons experientes conseguem captar e gravar nos mais incríveis ecossistemas planeta fora. Esta série documental de três episódios parte à descoberta de um universo aural (o da bioacústica) de possibilidades e variedades: primeiro, viajamos ao mundo debaixo de água, depois sobrevoamos os céus e, finalmente, pomos os pés (e os ouvidos) bem assentes na terra.

ENTRETENIMENTO

Feira do Livro

RTP1, 10h e 15h06

Com uma emissão matinal e outra ao início da tarde, a Feira do Livro (em Lisboa, pelos olhos com Idevor Mendonça; no Porto, com Hélder Reis) é visitada pela RTP com a missão de celebrar o livro e o gosto pela literatura e leitura. Os anfitriões do dia, Vanessa Oliveira e José Carlos Malato, vão entabular conversa com vários escritores portugueses — como Afonso Reis Cabral, João Tordo, Ana Maria Magalhães ou Isabel Alçada — sobre os seus trabalhos.