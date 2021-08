Mariana Relvas, uma mulher fotógrafa no Portugal do século XIX

Foi em 2016 que Susana Lourenço Marques encontrou o álbum com 30 fototipias num leilão online. Os nomes de Mariana e de Carlos Relvas tinham sido apagados da capa e, talvez por não se saber quem eram os seus autores, o volume estava a um preço irrisório. Quando o livro lhe chegou a casa, esta professora da Faculdade de Belas Artes do Porto nem queria acreditar – a qualidade e o estado de conservação das imagens, testemunho da passagem do casal por Espanha, França e Suíça, um “petit tour” feito em jeito de lua-de-mel, eram muito bons.