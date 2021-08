IndieLisboa: sim, isto anda tudo ligado

A propósito de Summer of Soul, o magnífico documentário de Ahmir “Questlove” Thompson que fala do esquecido “Woodstock negro”, falávamos aqui na semana passada da “possibilidade de uma utopia”. Ao Ípsilon, a realizadora francesa Alice Diop fala do seu filme Nous como uma constatação de que a utopia de uma sociedade multicultural, de certo modo, já existe, hoje, nos subúrbios parisienses, sem que haja realmente consciência disso.