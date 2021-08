A esperança é a coisa com penas

Hang in there sisters! — escreveu Yanis Varoufakis no Twitter, dirigindo-se às mulheres afegãs após a queda de Cabul nas mãos dos talibãs, citando eventualmente The Stovall Sisters, um grupo de funk/soul composto por um trio de mulheres negras que, na década de 70 do século passado, lançou um álbum onde se incluía um tema com título (quase) homónimo, Hang on in there (a ausência da preposição on, no caso, a não fazer grande diferença…), ou talvez lembrando-se de Peter Gabriel e do seu Dont’t give up. Em resumo: aguentem-se aí, disse o grego (sem esconder a sua satisfação pela derrota do imperialismo yankee…) às irmãs afegãs, a quem, decerto, estas referências inspiradoras ou linguísticas pouco interessam e sem que se vislumbre o que poderão elas fazer a não ser aguentarem-se.