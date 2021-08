Um vislumbre obscuro do coração

As Redacções de Fritz Kocher — originalmente publicado em 1904 — foi o primeiro livro de ficção do escritor suíço Robert Walser (1878-1956), um dos nomes mais importantes da literatura em língua alemã, lido e admirado por autores seus contemporâneos, como Kafka, Herman Hesse, Robert Musil e Walter Benjamin, mas que no seu tempo de vida não conseguiu a projecção literária daqueles. A recente edição portuguesa deste livro, para além dos textos da publicação original, acrescentou-lhe cinco outros textos escritos na mesma época e publicados posteriormente noutras colectâneas de textos do autor.