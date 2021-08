Osga apanhou boleia nos navios negreiros para invadir o planeta

Pequena, a osga Hemidactylus mabouia restringia-se, em tempos idos, apenas à grande bacia do rio Zambeze, em África. Não seria, no entanto, o facto de os seus sete centímetros de comprimento caberem perfeitamente na palma da nossa mão que a iria impedir de alargar os seus domínios muito para lá do continente africano, atravessar o Atlântico e estabelecer-se em grande parte das Américas. Sabe-se agora com mais certezas que os navios que transportavam escravos lhe permitiram cruzar o oceano, pelo que a sua dispersão pelo planeta está intimamente ligada ao tráfico transatlântico de seres humanos a partir do século XV.