Mais de mil casos identificados entre os primeiros festivaleiros pós-covid no Reino Unido

Festival Latitude, um dos eventos-piloto do programa do Governo britânico, teve identificados 619 casos entre os visitantes perto das datas em que se realizou, e mais de 430 podiam estar já infectados durante o evento.

O Reino Unido levantou as restrições a 19 de Julho e, desde então, o regresso à normalidade tem sido acompanhado de perto pelas autoridades de saúde britânicas. De 22 a 25 de Julho, realizou-se em Suffolk, Inglaterra, o Latitude Festival, o primeiro festival de música pós-covid-19 na Grã-Bretanha. Um mês depois, o programa de acompanhamento de eventos-piloto do Governo estima que mais de um milhar de pessoas que esteve no festival contraíram a infecção pelo coronavírus SARS-CoV-2.

O Latitude Festival, que viu passar pelo recinto do Henham Park cerca de 37 mil festivaleiros por dia, requeria a todos os visitantes comprovativo de vacinação completa ou um teste PCR com resultado negativo para covid-19, realizado até 48 horas antes.

Ainda assim, os estudos do Programa de Investigação de Eventos (ERP, sigla em inglês), que tem acompanhado este regresso à normalidade, calculam que 432 pessoas tenham entrado no festival já infectadas.

Daqui, segundo os dados do ERP, terão resultado outros 619 casos de contágio por volta dos dias do festival. No total, são mais de mil os casos entre festivaleiros do Latitude Festival.

Citado pela BBC, o director regional de Saúde Pública de Suffolk, Stuart Keeble, disse que o SARS-CoV-2 “ainda circula no país”, realçando que, à medida que a região reabre e volta a receber grandes eventos, é importante que a população “continue a ter consideração pelos outros, a utilizar máscara ou a manter a distância, quando apropriado”.

“Apesar de a maioria de nós já ter a vacinação completa, não podemos ter a certeza de que todos à nossa volta não ficarão muito mal se ficarem infectados”, acautelou.

As declarações do responsável estão em linha com as de Oliver Dowden, responsável britânico com a pasta da Cultura, que entende que o país mostrou que “é possível reintroduzir eventos de massa desportivos e culturais em segurança”, ainda que seja importante que as pessoas “mantenham cautela quando em ambientes com muita gente”.