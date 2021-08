ECDC recomenda duas doses da vacina para pessoas previamente infectadas com covid mas Portugal dá apenas uma

O Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) recomenda a administração de duas doses de vacina contra a covid-19 a pessoas que já foram infectadas, tal como acontece com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos da América, confirma o organismo europeu em resposta enviada ao jornal PÚBLICO. Em Portugal apenas uma dose de vacina é recomendada a estas pessoas - para as vacinas com calendário de duas doses -, sendo administrada seis meses após a infecção.