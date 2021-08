Covid-19 em Portugal: mais 15 mortes e 2552 novos casos

Há ainda 670 pessoas internadas em Portugal, menos 18 do que na véspera, das quais 150 estão nos cuidados intensivos, mais seis que no dia anterior.

Portugal registou na quarta-feira 15 mortes devido à covid-19 e 2552 novas infecções pelo novo coronavírus, de acordo com o boletim da Direcção-Geral da Saúde (DGS) divulgado nesta quinta-feira. Os internamentos em enfermaria desceram, mas aumentaram as admissões nos cuidados intensivos. As regiões do Norte e Lisboa e Vale do Tejo acumulam entre si 1718 novos casos, representando 67,3% das infecções reportadas esta quinta-feira.

No total, há ainda 670 doentes hospitalizados em Portugal, menos 18 do que no balanço anterior. Destes, 150 estão em unidades de cuidados intensivos (UCI), mais seis. Com os internamentos a descer há três dias consecutivos, desde o dia 9 de Julho — números do boletim de 10 de Julho — que não se registavam tão poucos internamentos em enfermaria, quando foram 632.

Dos 15 óbitos registados, sete foram em Lisboa e Vale do Tejo, três na região Norte, três no Centro, e dois no Algarve. Entre as vítimas, 11 eram mulheres: uma com idade compreendida entre os 50 e os 59 anos, uma entre os 60 e 69, duas entre os 70 e 79 anos, e sete com 80 ou mais anos. A covid-19 matou ainda, nas últimas 24 horas, quatro homens: um entre os 50 e 59 anos, e três com 80 ou mais anos.

Nesta quinta-feira anunciaram-se também mais 2119 recuperações, num total de 965.324. Desde o início da pandemia, em Março de 2020, o país soma 1.028.421 casos confirmados e 17.689 vítimas mortais. Há 45.408 casos activos de infecção, mais 418 do que no dia anterior, e 46.610 contactos em vigilância pelas autoridades, menos 91 do que no último balanço.

Norte e Lisboa somam 67,3% dos casos

A região Norte tem a fatia maior das novas infecções, com 899 casos. Ligeiramente atrás está a região de Lisboa e Vale do Tejo com 819 novos casos. Estas duas regiões totalizam 1718 novas infecções — o que representa cerca de 67,3% dos casos registados em Portugal nesta quarta-feira.

Seguem-se o Centro com 390, o Algarve com 235, e o Alentejo com 177. As regiões autónomas dos Açores e da Madeira somam, cada uma, mais 16 infecções.

Segundo o relatório da DGS, já morreram de covid-19 9285 homens e 8404 mulheres, tendo 11.554 idades acima dos 80 anos, o que corresponde a cerca de 65,3% do total.

A matriz de risco — que marca o compasso do desconfinamento pelo cruzamento da incidência do vírus com o índice da transmissibilidade, o R(t) — é actualizada às segundas, quartas e sextas-feiras.

Os dados da actualização de quarta-feira mostram que o país se mantém na zona laranja da matriz. O R(t) manteve-se a 0,98, tanto a nível nacional como no continente. Já a incidência a 14 dias por cem mil habitantes subiu para 312,8 casos de covid-19 a nível nacional e 317,1 no continente.