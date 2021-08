Líder do PSD assume que será “o primeiro responsável” na leitura dos resultados das eleições locais. Já Francisco Rodrigues dos Santos, do CDS, deseja “mais autarcas”.

O presidente do PSD visita esta quinta-feira municípios que acredita “ter boas possibilidades” de reconquistar ao PS, como Mondim de Basto, onde denunciou uma utilização do aparelho do Estado pelo PS que não é “saudável” em democracia”.